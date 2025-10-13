Inglaterra
Há 42 min
OFICIAL: Jack Wilshere é o novo treinador do Luton Town
Inglês estava sem clube desde que deixou o comando técnico do Norwich, em maio
DIM
Inglês estava sem clube desde que deixou o comando técnico do Norwich, em maio
DIM
Agora sim, é oficial. Jack Wilshere é o novo treinador do Luton Town.
Em comunicado, o clube que atua no terceiro escalão do futebol inglês anunciou a contratação do antigo internacional britânico, que estava sem treinar desde maio deste ano, quando deixou o Norwich. Aos 33 anos, Wilshere abraça o terceiro projeto na carreira de treinador, após as duas temporadas que também passou pelos escalões de formação do Arsenal.
«É um privilégio ser treinador do Luton Town. Não podia estar mais feliz por aqui estar e mal posso esperar para realizar o primeiro treino enquanto técnico deste clube», afirmou.
Jack Wilshere is our new manager 🧡— Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS