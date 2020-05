Alexis Sánchez está a aprimorar a forma para regressar ao Manchester United depois de ter sentido dificuldades em impor-se com José Mourinho ao comando quando foi contratado ao Arsenal em 2018. O internacional chileno, em declarações à BBC, elogia o treinador português, mas diz que não compreendeu a rotatividade que o atual treinador do Tottenham promovia no plantel nos curtos meses em que os dois coincidirem em Old Trafford.

«Digo as coisas como são. O Mourinho é um dos melhores treinadores do mundo pela forma como treina, pela forma como estuda os vídeos, pela forma como gere as coisas. No entanto, dentro do grupo havia uma sensação que tanto podias estar na equipa, como podias estar fora. Às vezes não jogava, depois jogava, depois voltava a jogar. Como jogador, perdes confiança, todos perdiam confiança», começa por contar o jogador que esteve cedido ao Inter Milão.

Uma rotatividade que acabou por criar mau ambiente no grupo até à saída do treinador, em dezembro de 2018. «A atmosfera que se criou não era saudável. Às vezes jogava bem, marcava um golo e ele tirava-me da equipa. E eu adoro futebol. Jogo desde os cinco anos e se me tiram a bola, tiram-me a alegria. Eu sou assim», prosseguiu.

Mourinho, como se sabe, acabou por sair do Manchester United em dezembro de 2018, enquanto Alexis Sánchez acabou por ser cedido, no início da presente época, ao Inter Milão. Agora, com o futebol parado em Itália e em Inglaterra, o internacional chileno trabalha para voltar a Old Trafford com a forma a que chegou a exibir no Arsenal.