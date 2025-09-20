Ruben Amorim considerou que o Manchester United venceu com justiça o Chelsea, mas considerou que os Red Devils complicaram o jogo por culpa própria.

«Merecemos a vitória, mas complicámos a nossa vida. Começámos muito bem, com agressividade e a empurrar o adversário. Claro que a expulsão do guarda-redes ajudou-nos muito, mas estivemos no controlo, marcámos dois golos e, com tudo a correr bem, complicámos a situação com a expulsão [de Casemiro]. Gerimos bem, mas os últimos 15 minutos foram complicados. Eles marcaram um golo, sofremos juntos e conseguimos ganhar. (...) Mostrámos trambém que quando tudo está a correr bem, arranjamos qualquer coisa para complicar as coisas [risos]», abordou o treinador em declarações aos jornalistas após o triunfo por 2-1 sobre os Blues em Old Trafford.

Antes do jogo, Ruben Amorim insistiu nas suas próprias convicções sobre o sistema tático que recusa abandonar apesar das fortes críticas. O técnico dos Red Devils garantiu que nem o Papa seria capaz de o convencer a mudar. Agora, em jeito de brincadeira Amorim foi questionado se o Papa entrou em contacto. Depois de uma gargalhada, o treinador respondeu: «Foi uma piada e vocês gostaram, malta. Não se queixei, vocês adoraram. Vamos tentar ganhar o próximo jogo e depois eu dou-vos outra.»

Ruben Amorim falou ainda sobre Bruno Fernandes, que voltou a estar em destaque e apontou o golo 100 com a camisola do Manchester United. «Por vezes ele não está na melhor posição para ter um papel principal em cada jogo, mas é importante, sobretudo para um capitão, estar em cada situação para ajudar a equipa a ser melhor. E ele está a fazer isso. Acho que ele pode jogar melhor, mas toda a gente pode jogar melhor na nossa equipa. Mas tem qualidade perto da área, na construção e é merecedor de todos os elogios», referiu.

O treinador português apontou já direções para o próximo jogo. «É bom ganhar, mas vamos esquecer isso e voltar à nossa urgência, que é ganhar. Precisamos de ganhar o próximo jogo.»