Ainda no rescaldo da eliminação da Taça da Liga de Inglaterra frente ao Tottenham [4-3], o Man. United já prepara o encontro frente ao Bournemouth para o campeonato inglês.

As dores de cabeça continuam para Amorim, e o treinador dos «red devils» confirmou que Mason Mount, que saiu lesionado do encontro frente ao Man. City vai mesmo ficar de fora por «várias semanas».

«Não sei a data exacta, mas vai ser por muito tempo e pronto. Faz parte do futebol e é preciso continuar», atirou na conferência de imprensa desta sexta-feira.

As lesões têm feito parte da equipa do treinador português, o que levou Amorim queixar-se da dificuldade que tem em trabalhar com toda a equipa, e «recriar o ambiente de um jogo» no treino.

«A pior parte é que não temos tempo para treinar como devíamos, quando estamos a recuperar de muitas lesões. Por isso, estamos sempre a viajar. Temos jogos, treinos, não temos a equipa, toda a equipa junta e isso é muito difícil de recriar o jogo, antes de chegarem ao jogo», referiu o treinador de 39 anos.

«Tentamos gerir isso com a rotação, mas mesmo com a rotação, é muito difícil ter todo o plantel. Por isso, no caso de Mason Mount, vamos ajudá-lo, é muito difícil para o jogador estar de fora durante tanto tempo e ele está a esforçar-se muito, tal como Antony. Se eles se esforçarem muito, vamos ajudá-los até ao fim», concluiu.

Amorim falou ainda do regresso a Old Trafford, onde vai receber o Bournemouth na próxima jornada e mostrou-se entusiasmado por voltar a «ouvir aquela música e jogar com os nossos adeptos e tentar dar-lhes alguma alegria».

O Manchester United entra em campo este domingo, às 14h, frente ao Bournemouth, uma partida que vai poder acompanhar AO MINUTO aqui no Maisfutebol.