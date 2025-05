A época não tem sido a melhor para o Manchester United, os ingleses veem a Liga Europa como uma possível da tábua de salvação para a temporada dos «red devils» de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Ruben Amorim.

O médio internacional português recordou a chegada do treinador ex-Sporting numa entrevista à TNT Sports feita por Owen Hargreaves, antigo jogador do Man. United, e falou de um episódio caricato logo após o primeiro jogo do treinador de 40 anos frente ao Ipswich.

«Assim que chegou, penso que depois do primeiro jogo contra o Ipswich, ficou muito desiludido por não termos ganho o jogo. E estava desiludido com algumas partes e tudo. E eu disse-lhe: 'Pensavas que vinhas para cá e que as equipas pequenas seriam iguais às equipas pequenas de Portugal?'», começou por dizer.

«Os defesas são fortes, altos. Em Portugal, é tudo uma questão de técnica e de segurar a bola. Todas as equipas tentam jogar um pouco mais. Aqui, o jogo é um pouco mais intenso. E as segundas bolas também».

A Liga inglesa foi algo que surpreendeu Ruben Amorim, como conta Bruno Fernandes, e até brincou com o treinador nos seus primeiros meses como técnico dos »red devils».

«Ele chegou ao pé de mim e disse: 'Não me contaste isto.' E eu respondi: 'Não me perguntaste. Mas se me tivesses perguntado alguma coisa antes de vires, eu dir-te-ia como são as coisas, como funciona, como é mais ou menos'», referiu.

No entanto, o médio luso acredita que o treinador de 40 anos já se «habituou» à forma de estar no campeonato inglês apesar dos resultados menos positivos.

«Acho que ele se habituou. Está muito desiludido esta época porque não estamos a ir muito bem na Premier League. E acho que isso se nota muito quando ele vai às entrevistas depois dos jogos e tudo o mais. Mas eu sinto o mesmo. E penso que os jogadores sentem o mesmo, que queremos mais, que podemos fazer mais. Não queremos estar na situação em que estamos na Premier League», disse antes de na própria entrevista ter sido «interrompido» pelo apelo de mais um histórico do Man. United - Rio Fernand.

«Por favor, preciso que ganhem este jogo, pá. Sei que estão desesperados para o fazer também. Os fãs precisam disso. Todos nós precisamos disso. Vemo-nos em Bilbau. Estou ansioso por te ver. Trá-la para casa, Sr. Capitão. De um capitão para outro, faz o que tens a fazer», concluiu o antigo internacional inglês.

O Manchester United joga em Bilbau frente ao Tottenham a final da Liga Europa no próximo dia 21 de maio, às 20h, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.