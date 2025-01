Mais uma dor de cabeça para Arne Slot no Liverpool. Desta vez é Diogo Jota que está em dúvida para o encontro com o Brentford deste sábado.

«Ele sentiu uma pequena dor durante os 30 minutos que jogou, e terminou a partida. Mas depois ele queixou-se um pouco. É por isso que ele não treinou ontem. Vamos ter de o avaliar hoje e claro, amanhã», disse o técnico do Liverpool esta sexta-feira em conferência de imprensa.

Jota até foi decisivo no último encontro em que participou, frente ao Nottingham Forest, no qual marcou o golo do empate dos reds no primeiro toque na bola.

Esta temporada, o avançado de 28 anos já falhou 11 jogos por lesão. Nos 19 em que participou, marcou oito golos e fez duas assistências.

Veja aqui as declarações de Arne Slot sobre Diogo Jota: