Inglaterra: Leeds afunda Wolves, Bournemouth espreita Europa
Leeds resolve contenda em dois minutos. Newcastle encaixa a terceira derrota consecutiva
Dois minutos bastaram para o Leeds vencer na receção aos Wolves (3-0), na 33.ª jornada da Premier League. Neste sábado, os visitantes contaram com o defesa Toti Gomes e o extremo Angel Gomes de início, enquanto os avançados Mateus Mané e Rodrigo Gomes foram apostas a partir do banco.
Depois de assistir James Justin aos 18 minutos, Okafor duplicou a vantagem aos 20. A fechar, aos 90+5m, Calvert-Lewin capitalizou um penálti.
Assim, a despromoção dos Wolves fica praticamente consumada, depois de oito anos na Premier League. A cinco jornadas do término do campeonato, o 20.º e último classificado está a 15 pontos do West Ham (17.º), que na segunda-feira visita o Crystal Palace.
Na próxima jornada, no sábado (15h), os Wolves recebem o Tottenham (18.º).
Por sua vez, o Leeds reforçou o 15.º lugar, com 39 pontos, nove de vantagem sobre a zona de descida. Ao cabo de duas vitórias consecutivas, o Leeds visita o Bournemouth (8.º) na quarta-feira (20h).
Também neste sábado, o Bournemouth atingiu a 13.ª jornada sem perder – a segunda vitória consecutiva – desta feita no reduto do Newcastle (2-1). Depois de o extremo Tavernier inaugurar o marcador para os visitantes aos 32 minutos, o avançado Osula restabeleceu o empate aos 68m.
Entre trocas, Evanilson – avançado ex-FC Porto – assistiu o defesa Truffert para o 2-1 do Bournemouth. Estavam decorridos 85 minutos.
Este desfecho deixou o Bournemouth no oitavo lugar, com 48 pontos, igualado com Brentford (7.º) e Chelsea (6.º). Como referido, na quarta-feira (20h) há receção ao Leeds (15.º).
Quanto ao Newcastle, encaixou a terceira derrota consecutiva no campeonato, continuando no 14.º lugar, com 42 pontos. Segue-se a visita ao Arsenal (1.º), no sábado (17h30).