Ruben Amorim está nomeado para melhor treinador do mês de outubro na Premier League, a primeira vez que está na corrida desta distinção desde que chegou ao Manchester United.

O treinador luso levou o Manchester United ao sexto lugar a um ponto da «zona Champions», após um mês 100 por cento vitorioso, fruto dos triunfos diante do Sunderland (2-0), Brighton (4-2) e por último, no clássico contra o Liverpool (2-1).

Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa) e Andoni Iraola (Bournemouth) são os outros nomeados. O vencedor será anunciado na próxima semana, após a combinação dos votos dos adeptos com os de um painel de especialistas.