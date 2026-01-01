Inglaterra
Swansea, de Vítor Matos, continua a vencer e a recuperar lugares
Triunfo frente ao West Bromwich marcou a quarta vitória seguida em casa
O Swansea de Vítor Matos abriu o novo ano com novo triunfo em casa para a II Liga inglesa. Na receção ao West Bromwich, a equipa do português foi superior (1-0), registando a segunda vitória consecutiva na competição.
Gonçalo Franco, português ex-Moreirense, alinhou de início pelo Swansea. O triunfo da equipa do técnico ex-Marítimo foi decidido no segundo tempo. Jay Fulton saltou do banco aos 71 minutos e precisou apenas de três minutos para fazer o golo da vitória (74m).
Com este triunfo (1-0), a equipa de Vítor Matos vence pela quarta vez consecutiva em casa para o Championship e continua a recuperar posições: estava em 20.º quando o português assumiu e é atualmente 16.º, com 32 pontos. Já o West Bromwich é 18.º com 31 pontos.
