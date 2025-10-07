Jamie Carragher e Paul Scholes acreditam que a saída de Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United é apenas uma questão de tempo. Os dois ex-internacionais ingleses analisaram a situação do treinador português no programa Fan Debate, do canal de YouTube «The Overlap», e foram unânimes nas críticas ao atual momento dos «red devils».

Apesar da vitória por 2-0 frente ao Sunderland, no passado sábado, que permitiu ao United chegar à pausa internacional no décima lugar da Premier League (três vitórias, um empate e três derrotas), a pressão sobre Amorim continua intensa.

«Não gosto de dizer que um treinador deve ser despedido — é desrespeitoso e estamos a falar do trabalho de um homem —, mas neste momento acho que o cargo de Ruben Amorim é insustentável. É inevitável que isto aconteça antes do Natal», disse o antigo defesa do Liverpool.

«O tempo dele tem de acabar o mais depressa possível. A única razão pela qual ele ainda está no cargo é porque o clube não quer assumir que falhou», sublinhou.

Paul Scholes, lenda do Manchester United, concordou com Carragher e foi igualmente direto nas críticas ao treinador português.

«Com o Ruben Amorim, chegámos a um ponto em que não queremos estar sempre a falar de despedir treinadores. O Manchester United costuma dar tempo, mas neste caso acho que já teve tempo a mais», afirmou.

O antigo médio revelou que começou a mudar de opinião depois da derrota por 3-1 frente ao Brentford.

«Foi aí que pensei: ‘Isto está a demorar demasiado’. Parece apenas uma questão de tempo até que tudo acabe. Ruben Amorim tem de tentar tirar alguma coisa de Anfield. Eu estaria a pensar em empatar e encontrar uma forma de os travar. O Manchester United está num buraco tão grande que é quase previsível que vá a Anfield e perca», concluiu.

O Man. United continua sem conseguir vencer dois jogos seguidos na Premier League desde que Amorim assumiu o cargo. No total, o treinador português soma dez vitórias, sete empates e 17 derrotas em 34 jogos para o campeonato.