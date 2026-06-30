A transferência de Mateus Fernandes para o Tottenham, que segundo o jornalista David Ornstein, do The Athletic, deverá rondar os 99 milhões de euros, não enche apenas os cofres do West Ham. O Sporting, clube onde o médio português fez toda a formação, também tem motivos para sorrir.

Se o negócio se confirmar, os leões irão encaixar cerca de 3,46 milhões de euros através do mecanismo de solidariedade da FIFA, uma verba que se junta aos montantes já arrecadados desde a saída do internacional português de Alvalade.

No verão de 2024, o Sporting vendeu Mateus Fernandes ao Southampton por 15 milhões de euros, aos quais se somaram 500 mil euros em objetivos, conforme revelou o relatório e contas da SAD relativo à época 2024/25.

Um ano depois, quando o Southampton transferiu o médio para o West Ham por cerca de 44 milhões de euros, o Sporting voltou a beneficiar financeiramente.

Os leões receberam aproximadamente 2,6 milhões de euros correspondentes aos 10 por cento da mais-valia previstos no acordo da venda aos saints, além de 1,54 milhões de euros através do mecanismo de solidariedade, uma vez que o jogador passou em Alvalade entre os 12 e os 20 anos.

Com os 3,46 milhões de euros previstos na transferência para o Tottenham, Mateus Fernandes passará a ter rendido cerca de 23 milhões de euros ao Sporting desde que deixou o clube.

Além do impacto financeiro para os leões, a mudança para os spurs terá também um peso histórico. Confirmando-se o valor de cerca de 99 milhões de euros, Mateus Fernandes protagonizará a terceira transferência mais cara de sempre de um futebolista português, apenas atrás dos 126 milhões pagos pelo Atlético de Madrid ao Benfica por João Félix, em 2019, e dos 117 milhões desembolsados pela Juventus ao Real Madrid para contratar Cristiano Ronaldo, em 2018.