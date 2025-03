Marco Silva, técnico do Fulham e antigo treinador do Sporting, revelou ter «saudades de Portugal», mas quando questionado sobre um possível regresso aos leões, a resposta foi perentória.

«Isso nem é conversa para o momento», atirou o treinador de 47 anos à margem da Gala do jornal «O Gaiense», onde preferiu não prever o futuro na carreira, mostrando-se satisfeito com a mudança para Inglaterra apesar de sentir falta do seu país.

«Sinto saudades de Portugal, do tempo. Naturalmente é o meu país, é um orgulho estar em Portugal, é onde está a minha família, amo o meu país. Há 10 anos tomei uma decisão de ir para o estrangeiro, felizmente já estou há muitos anos num local onde quero estar, mas nós não sabemos o que irá acontecer no futuro», afirmou o técnico do Fulham, onde aponta para a «primeira metade da tabela» na Liga inglesa.

«Temos de ser realistas, percebemos que há alguns clubes de dimensão que este ano não estão ao nível que normalmente estão, mas nós temos de fazer o nosso trabalho e tentar ganhar o máximo número de jogos».

Na Liga inglesa, Marco Silva tem a companhia de Vítor Pereira [Wolverhampton], Nuno Espírito Santo [Nottingham Forest] e ainda de Ruben Amorim [Manchester United]. Para o treinador do Fulham, mesmo com «situações diferentes» todos «orgulham o futebol português»

«O Nuno [Espírito Santo] já está há muito tempo no futebol inglês. Chegou no ano passado num momento em que o Nottingham [Forest] não estava a ter bons resultados e este ano está a fazer uma época brilhante. O Vítor [Pereira] conseguiu ter logo impacto também e o Ruben [Amorim] está a começar a ver-se alguma coisa do processo que ele quer. [...] Quem está lá presente sabe que é uma competição diferente, cada desafio requer uma preparação muito grande e estão todos a fazer o melhor que podem e a orgulhar o futebol português», concluiu.