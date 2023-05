O Fulham, treinado por Marco Silva, venceu este sábado por 2-0 na visita ao Southampton. Com João Palhinha no onze, Carlos Vinícius (48m) e Mitrovic (72m) foram os autores dos golos de um triunfo que permite ao Fulham a subida, à condição, ao nono lugar, com 51 pontos, mais um do que o Brentford, que tem um jogo a menos.

Foi, de resto, um triunfo histórico, o 15.º em 2022/23 no campeonato, que permite a este Fulham de Marco Silva bater o recorde de triunfos do clube numa só edição da Premier League (desde 1992).

Refira-se, de resto, que a derrota frente ao Fulham condenou o Southampton à descida à II Liga Inglesa, sendo a primeira equipa que matematicamente está condenada.

Premier League: todos os resultados e a classificação

Por outro lado, o Chelsea, com João Félix no onze, voltou a marcar passo: 2-2 na receção ao Nottingham, que abriu o marcador por Awoniyi (13m) e fechou-o com um bis do nigeriano, aos 62 minutos, depois de Sterling ter dado a volta ao marcador no início da segunda parte, com dois golos, aos 51 e 58 minutos.

Num dos jogos mais interessantes do dia, na perspetiva da luta europeia, o Aston Villa recebeu e venceu o Tottenham, igualando os londrinos no sexto lugar, com 57 pontos. Jacob Ramsey (8m) e Douglas Luiz (72m) fizeram os golos do Villa, Harry Kane reduziu de penálti (90m).

No outro jogo da tarde, o Crystal Palace venceu por 2-0 na receção ao Bournemouth, com um bis de Eze (39m e 58m).