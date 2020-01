José Mourinho lamenta o facto do Tottenham ter de realizar mais um jogo num calendário já muito preenchido, depois de ter permitido o empate nos últimos instantes em Southampton (1-1), em jogo da quinta eliminatória da Taça de Inglaterra, mas, por outro lado, o treinador português destaca o facto da sua equipa continua «viva» na competição.

A verdade é que os Spurs tiveram a oportunidade de garantir a qualificação para a próxima fase já este sábado, depois do sul-coreano Son Heung-mi ter aberto o marcador por volta dos 60 minutos. No entanto, a equipa londrina não resistiu à reação da equipa da casa e acabou por ceder o empate, aos 87 minutos, com um golo do suplente Sofiane Boufal.

«Eles têm uma boa equipa, jogaram em casa e reagiram. Pressionaram-nos muito nos últimos minutos. A bola esteve sem sair do jogo ao longo de cinco minutos. Eles marcaram, mas nós estamos vivos», começou por destacar Mourinho em declarações à BBC.

Um empate que obriga a novo jogo, agora em Londres. «Os nossos fantásticos adeptos que estiveram aqui hoje, mais os 50 mil que vão estar no jogo em casa, vão ficar contentes com mais um jogo. Não precisávamos de fazer mais um jogo, mas vai ter de ser, temos de o marcar. É assim que as coisas são. É melhor empatar do que ser eliminado. Vamos ter um jogo difícil em casa, mas é melhor do que perder», comentou.

Quanto ao jogo deste sábado. «Tivemos de esperar por uma oportunidade para marcar. Fizemos boas transições, bons passes, bom posicionamento, mas depois o Son falhou por centímetros e o guarda-redes deles fez uma boa defesa. Eles têm um estilo de jogo que é muito direto e muito agressivo. Temos vindo a melhorar nos últimos jogos, não concedemos golos. Sofremos hoje um no fim, mas não estamos a marcar consoante as oportunidades que criamos», destacou ainda.