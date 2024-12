O técnico do Wolverhampton, Gary O'Neil, confirmou que Nélson Semedo vai passar a ser o capitão de forma permanente, assumindo a braçadeira daqui em diante.

Mario Lemina foi destituído de capitão do Wolves depois dos incidentes que marcaram a última derrota da equipa, frente ao West Ham, em Londres. Lemina esteve envolvido numa briga com Jared Bowen, atleta dos londrinos, que depois se alastrou e acabou mesmo com o médio envolvido em desentendimentos com membros da equipa técnica do próprio clube.

Tendo isto em conta, o lateral da Seleção Nacional entra em campo com o novo estatuto já no sábado, frente ao Ipswich Town.