Há ventos de mudança em Wolverhampton, e com a chegada de Vítor Pereira, os Wolves regressaram às vitórias no campeonato.

Para Nélson Semedo, lateral da equipa inglesa, a vinda do treinador português veio trazer de novo «uma boa identidade» para o Wolves.

Na última jornada do campeonato inglês, o Wolverhampton venceu o Leicester por 3-0, com dois dos golos a serem marcados por portugueses. Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes faturaram e Nélson Semedo não podia estar mais satisfeito com a estreia a marcar do jovem avançado.

«Não estou surpreendido com a qualidade que o Rodrigo [Gomes] tem, sei do esforço que o Rodrigo [Gomes] tem posto no trabalho dele, porque não é fácil vir do Estoril e chegar à Premier League e fazer o que tem feito. Acho que independentemente, de golos ou assistências, o trabalho que ele põe diariamente representa-o muito bem. Acho que é muito merecido esse golo e fico muito contente por ele.», disse o defesa português em declarações à DAZN.

Nélson Semedo já realizou 16 jogos esta temporada ao serviço dos «Wolves» onde fez três assistências.

