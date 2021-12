Pep Guardiola diz que Bernardo Silva é o melhor futebolista da Premier League e o português provou mais uma vez este domingo que o catalão está carregado de razão.



Na vitória por 3-1 em Vicarage Road, casa do Watford, Bernardo fez mais dois golos - leva sete esta época - e encheu o campo com dribles, arrancadas e passes por linhas quase imaginárias. Um craque português.

O melhor momento apareceu aos 64 minutos. Com o City confortável e já a ganhar por 2-0, Bernardo recebeu na direita, simulou que ia para a linha de fundo, foi para o meio e rematou em arco. Bola ao ângulo superior direito da baliza de Bachmann.

VÍDEO: o 3-0 num pontapé perfeito de Bernardo Silva

Bernardo já tinha feito o segundo do City aos 31 minutos, aproveitando na área uma jogada pela direita, como só ele sabe. O marcador tinha sido inaugurado logo aos quatro minutos, por Raheem Sterling, num golpe simples de cabeça.



O jogo foi, aliás, bastante simples para o City e a equipa de Claudio Ranieri só nos últimos 15 minutos meteu a cabeça de força. Cucho Hernandez reduziu para 1-3 aos 75 minutos, na recarga a um remate que levou a bola ao poste, mas o resultado não voltou a mexer.



João Cancelo e Rúben Dias fizeram os 90 minutos na defesa do City.



Com a derrota do Chelsea na casa do West Ham, o Manchester City é o novo líder da Premier League.