O Nottingham Forest comunicou na madrugada desta terça-feira que Nuno Espirito Santo já não é o treinador do clube.

O clube inglês refere que o despedimento se deve às «circunstâncias recentes». De recordar que a relação entre o treinador português e o dono do Forest, o grego Evangelos Marinakis, não era a melhor como o próprio confessou no final de agosto.

Nuno Espírito Santo cumpria a terceira temporada ao serviço do Nottingham Forest, tendo conseguido levar o clube britânico às competições europeias pela primeira vez desde os anos 90 depois do sétimo lugar na Premier League em 2024/25.

No entanto, o deteriorar da relação com os dirigentes do clube e a mais recente derrota frente ao West Ham por 3-0 foram a «gota de água» para que Marinakis despedisse o técnico de 51 anos.

NES orientou o Forest em 73 partidas com um saldo de 28 triunfos e deixa o clube no 10.º lugar da Premier League.

Leia aqui o comunicado do Nottingham Forest:

«O Nottingham Forest Football Club confirma que, devido a circunstâncias recentes, Nuno Espírito Santo foi hoje dispensado das suas funções como treinador principal.

O clube agradece a Nuno pela sua contribuição durante uma era de muito sucesso no The City Ground, em particular pelo seu papel na temporada 2024/25, que será para sempre lembrada com carinho na história do clube.

Como alguém que desempenhou um papel fundamental no nosso sucesso na última temporada, ele sempre terá um lugar especial na nossa jornada.»

Nottingham Forest Football Club confirms that, following recent circumstances, Nuno Espírito Santo has today been relieved of his duties as Head Coach.



The Club thanks Nuno for his contribution during a very successful era at The City Ground, in particular his role in the… pic.twitter.com/catCyeaeR4 — Nottingham Forest (@NFFC) September 8, 2025

(Artigo atualizado às 00h31)