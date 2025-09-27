Depois de cinco derrotas nas primeiras cinco jornadas da Liga inglesa, o Wolverhampton finalmente somou o primeiro ponto: os «lobos» foram até ao terreno do Tottenham empatar a um golo. Um resultado que sabe a pouco para a equipa de Vítor Pereira, que consentiu a igualdade já para lá dos 90, graças a um golaço de João Palhinha.

A primeira parte foi de maior domínio dos «spurs», que contaram com Palhinha a titular, enquanto Vítor Pereira lançou Toti aos 90+2 e deixou Rodrigo Gomes no banco.

Mohammed Kudus ainda teve um golo anulado por fora de jogo aos 27 minutos, mas o jogo chegou com o nulo ao intervalo.

Vítor Pereira fez duas mexidas para o segundo tempo e o Wolverhampton apareceu com outra cara. Aos 54 minutos, na sequência de um pontapé de canto, Santiago Bueno aproveitou a confusão na área e abriu o marcador.

O Tottenham consentiu o golo em demasia e não se conseguiu libertar da estratégia dos Wolves, até que uma desatenção foi fatal. Palhinha apareceu sem marcação à entrada da área e, com um remate colocado, garantiu o empate aos londrinos, aos 90+4 minutos.

Assim, os Wolves mantêm-se na última posição, com apenas um ponto. A equipa de Thomas Franck, por sua vez, ocupa o terceiro lugar, à condição, com 11 pontos.

Depressão pós-Nuno no Nottingham

Também este sábado, o Nottingham Forest perdeu em casa com o Sunderland (1-0), a sensação da temporada no campeonato inglês.

O único golo da partida foi apontado por Omar Alderete, aos 38 minutos.

Sucessor de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou está a protagonizar um mau arranque no Nottingham Forest e não venceu nos cinco jogos que disputou: soma dois empates e três derrotas.

Os « tricky trees» estão no 16.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Sunderland subiu, à condição, ao quarto lugar da Liga inglesa.