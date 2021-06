Rúben Dias e Bruno Fernandes estão entre os oito jogadores nomeados para o prémio de melhor jogador do ano na Premier League.

Os jogadores de Manchester City e Manchester United, respetivamente, têm a companhia de Kevin De Bruyne (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Mason Mount (Chelsea), Mohamed Salah (Liverpool) e Tomas Soucek, do West Ham.

Recorde-se que Rúben Dias foi recentemente distinguido pela associação de jornalistas britânicos com o prémio de futebolista do ano em Inglaterra.

🏆 Kevin De Bruyne

🏆 Ruben Dias

🔴 Bruno Fernandes

🦁 Jack Grealish

⚪️ Harry Kane

🔵 Mason Mount

🔴 Mohamed Salah

⚒ Tomas Soucek



