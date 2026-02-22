Tarde agridoce para os treinadores portugueses na Premier League. O Nottingham Forest de Vítor Pereira recebeu no City Ground o campeão inglês Liverpool, conseguindo anular a equipa de Arne Slot.

Porém, o Liverpool acabou por marcar aos 90+6m, e roubou os três pontos (1-0). MacAllister foi feliz poucos minutos depois ver outro tento anulado por mão.

Desta forma, o Nottingham soma 27 pontos, dois acima da 'linha de água'. Já o Liverpool iguala Manchester United e Chelsea. Fica com 45 pontos, os mesmos dos sexto e quinto classificados, respetivamente.

Noutro ponto da Grã-Bretanha, o Fulham de Marco Silva venceu em casa do Sunderland, uma das equipas sensação da Premier League. Ganhou por 3-1.

A primeira parte foi marcada por lesões que quebraram o ritmo de jogo, duas para o Sunderland e uma para o Fulham. Na segunda, Raúl Jiménez foi figura com dois golos. O ex-Benfica marcou de grande penalidade e de cabeça.

O Sunderland esboçou uma reação com um penálti marcado por Enzo Le Fee, mas Iwobi ainda confirmou a vitória. Fulham é agora décimo, com 37 pontos, mais do que o Sunderland, 12.º.

No outro jogo das 14 horas, o Wolverhampton teve uma tarde difícil contra o Crystal Palace. Arokodare falhou uma grande penalidade e Krejci foi expulso na segunda parte. Com José Sá e Mateus Mané no onze, Toti Gomes e Rodrigo Gomes foram suplentes dos 'lobos'.

No fim do jogo, Evan Guessand marcou o inevitável golo da vitória para os londrinos. O resultado fixou-se em 1-0. O Wolverhampton continua em último lugar, com 11 pontos, enquanto o Palace é 14.º com 33 pontos.