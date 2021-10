Cédric Soares foi titular na vitória do Arsenal sobre o Leeds por 2-0 na 4.ª eliminatória da Taça da Liga inglesa.

O triunfo dos Gunners começou a ser desenhado por Calum Chambers aos 55 minutos, ele que tinha sido lançado no jogo nesse preciso minuto para o lugar do lesionado Benjamin White.

Aos 69 minutos, Edward Nketiah assinou o 2-0 final, pouco antes de Nuno Tavares ir a jogo na equipa de Arteta.

Quem também seguiu para os quartos de final foi o Chelsea. Os Blues foram, no entanto, forçados a jogar um desempate por penáltis diante do Southampton após empate a um golo ao cabo de 90 minutos. Havertz ainda inaugurou o marcador, mas Che Adams empatou a abrir a etapa complementar. No desempate, os comandados de Tuchel foram mais felizes, falhando apenas uma tentativa face a duas dos Saints.

À mesma hora, destaque para a vitória do Sunderland (terceiro escalão) no terreno do QPR (segundo escalão) no desempate dos 11 metros após um nulo no tempo regulamentar.