Bruno Fernandes protegeu Bryan Mbreumo após este ter falhado o penálti que custou a eliminação do Manchester United da Taça da Liga inglesa aos pés do modesto Grimsby Town, do quarto escalão de Inglaterra.

Numa altura em que centenas de adeptos eufóricos da equipa da casa já tinha invadido o campo, o capitão dos Red Devils segurou o companheiro de equipa pelo ombro e acompanhou-o até à saída do relvado.

Um pouco mais à frente dos dois estava Diogo Dalot, agarrado por alguém que afastou de forma contundente um adepto que pareceu provocar o internacional português.