O português João Cancelo abriu hoje caminho à vitória do Manchester City em casa do Oxford, por 3-1, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga inglesa de futebol.

O defesa português, titular em conjunto com Bernardo Silva, marcou o primeiro golo do jogo, com um remate cruzado que desviou num defesa antes de entrar, aos 22 minutos, mas Taylor empatou para a equipa do terceiro escalão do futebol inglês no primeiro minuto da segunda parte.

Aos 50 e aos 70, Sterling resolveu o encontro para os ‘citizens’, campeões em título da prova, que seguem agora para as meias-finais, onde já estava o Aston Villa.

Por sua vez, o Manchester United não teve dificuldades em avançar para as ‘meias’, batendo por 3-0 o Colchester, da quarta divisão, com golos de Rashford e do francês Martial, além de um golo de Jackson.

O quadro da próxima fase fica completo com o Leicester, que hoje precisou do desempate através de grandes penalidades para eliminar o Everton, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar.

A passe de Ricardo Pereira, James Maddison abriu o marcador, com Jonny Evans a fazer o 2-0 na primeira parte, mas Davies e Baines, este último já nos descontos, igualaram a contenda no segundo tempo.

No desempate por grandes penalidades, os ‘foxes’ falharam apenas uma conversão, com Ricardo a marcar, enquanto os ‘toffees’, ainda treinados pelo interino Duncan Ferguson, após a saída de Marco Silva, desperdiçaram dois pontapés.