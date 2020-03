O Wolverhampton conseguiu chegar ao 2-2 logo no início da segunda parte, em casa do Tottenham.



Após um passe perfeito de Raúl Jiménez, Diogo Jota encostou para o fundo da baliza dos «Spurs» e chegou ao 15º golo da sua temporada.



José Mourinho não gostou nada das facilidades dadas pela defesa do Tottenham.



O Maisfutebol está a seguir o Tottenham-Wolves AO VIVO.