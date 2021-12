O Manchester City visitou St. James Park e goleou o Newcastle por 4-0. O português João Cancelo foi a grande figura da tarde ao marcar um golo e a fazer uma assistência para outro - marcado por Rúben Dias.



Ryiad Mahrez e Raheem Sterling completaram a goleada e provaram, como se disso ainda houvesse necessidade, que a injeção de capital no Newcastle não é uma poção mágica capaz de resolver limitações gritantes.



Ainda sobre Cancelo, vale a pena ver as imagens do seu golo. Grande trabalho à entrada da área e pontapé de pé direito, sem hipóteses para o guarda-redes do Newcastle.



VÍDEO: Na outra grande partida deste domingo, o Wolverhampton de Bruno Lage impôs um nulo ao Chelsea no Molineux. Os blues atravessam a fase mais delicada da época e só ganharam um dos últimos quatro jogos no campeonato.



Bruno Lage utilizou José Sá, Rúben Neves, João Moutinho e Daniel Podence de início. Francisco Trincão entrou aos 89 minutos, enquanto Nélson Semedo e Bruno Jordão não saíram do banco.



