Depois da derrota a meio da semana para a Liga Europa em casa dos franceses do Toulouse, o Liverpool voltou aos triunfos, ao vencer em casa o Brentford por 3-0 na 12.ª jornada da Premier League.

Com Diogo Jota no onzes, a equipa de Jürgen Klopp inaugurou o marcador aos 39 minutos, quando Mohamed Salah quebrou a resistência dos visitantes a passe de Darwin Nuñez, que antes já havia introduzido a bola duas vezes - uma num pontapé de bicicleta - na baliza adversária, mas em fora de jogo.

Darwin veio com o pé quente mas também em fora de jogo 😅#PremierELEVEN pic.twitter.com/aLk1VhosOU — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 12, 2023

O 2-0 chegou pouco depois da hora de jogo e novamente por Salah, que perante protestos de que a bola já estaria fora das quatro linhas no momento do cruzamento de Tsimikas, cabeceou para o fundo das redes.

Aos 74 minutos, Diogo Jota recebeu no vértice da área, conduziu a bola para dentro e rematou de meia-distância para o 3-0 final e o oitavo golo da época em 16 aparições pelo Liverpool, que aproveita da melhor forma o deslize do Tottenham na véspera para subir ao segundo posto da Premier League.

Também neste domingo, o Fulham de Marco Silva foi a Birmingham perder com o Aston Villa por 3-1. Antonee Robinson marcou na própria baliza aos 27 minutos e John McGinn fez o 2-0 na reta final da primeira parte.

Aos 64 minutos, Ollie Watkins assinou o 3-0, pouco antes de Raúl Jiménez, ex-Benfica, ter feito o 3-1 final.

O Fulham não vence para a Liga inglesa desde 7 de outubro, somando 3 derrotas e um empate nos últimos quatro jogos. A equipa de Marco Silva está no 16.º lugar com 12 pontos, mais seis do que a primeira equipa abaixo da zona de despromoção.

Num dos outros jogos, o ex-Benfica Odysseas Vlachodimos foi titular na derrota do Nottingham Forest por 3-2 com o West Ham em Londres.

Destaque ainda para o empate a um golo entre Brighton e Sheffield United.