Depois de cinco jogos como suplente não utilizado, Takumi Minamino foi para o campo e respondeu com dois golos. O japonês, de 26 anos, teve a sua noite de glória e logo na estreia oficial em 2021/22. O Liverpool venceu em casa do Norwich por 3-0 e seguiu sem problemas na Taça da Liga.



Minamino encheu as manchetes por uma noite, claro, mas o avançado não é um perfeito desconhecido. No ataque do Liverpool tem-lhe sido difícil encontrar espaço, mas antes já tinha cinco anos e meio no Red Bull Salzburgo e 31 jogos/4 golos no Liverpool antes de sair por empréstimo para o Southampton. Voltou e fez uma grande exibição em Norwich (veja o VÍDEO no fim da peça).



Jurgen Klopp mexeu em toda a equipa e Diogo Jota teve 90 minutos de descanso no banco de suplentes. Minamino fez dois golos, como escrevemos, e o belga Divock Origi completou o resultado.



Nos outros jogos da noite, destaque para a vitória do Stoke City (Championship) em casa do Watford (Premier League) por 3-1 e para a queda do Everton em casa do Queens Park Rangers, nos penáltis.



RESULTADOS DA TAÇA DA LIGA:



Norwich (PL)-Liverpool (PL), 0-3

Wigan (L1)-Sunderland (L1), 0-2

Watford (PL)-Stoke City (CH), 1-3

Preston (CH)-Cheltenham (L1), 4-1

Manchester City (PL)-Wycombe (L1), 6-1

Burnley (PL)-Rochdale (L2), 4-1

Brentford (PL)-Oldham (L2), 7-0

QPR (CH)-Everton (PL), 2-2 (8-7 gp)

Sheffield Utd (CH)-Southampton (PL), 2-2 (2-4 gp)

Fulham (CH)-Leeds (PL), 0-0 (5-6)



VÍDEO: golo de Minamino