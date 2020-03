Grande vitória do Wolverhampton em casa do Tottenham, com direito a ultrapassagem e subida ao sexto lugar da Premier League. Os «lobos» de Nuno Espírito Santo estragaram o domingo a José Mourinho: 2-3.



O Tottenham até esteve duas vezes em vantagem no marcador, mas a segunda parte dos Wolves foi praticamente perfeita e serviu de plataforma para a reviravolta no marcador.



O cabecilha da revolução foi Diogo Jota. Marcou o segundo golo - 15º da época! - e assistiu Raúl Jiménez para o terceiro, no seguimento de uma arrancada espetacular pela esquerda. Grande exibição de Jota, mais uma do internacional português no campeonato.

Além de Jota, Nuno Espírito Santo colocou Rui Patrício, Rúben Vinagre, João Moutinho e Rúben Neves no onze inicial, lançando ainda Pedro Neto para os 15 minutos finais e Daniel Podence nos descontos.

Do lado do Tottenham, José Mourinho lançou Gedson aos 88 minutos.

O Tottenham até foi melhor no primeiro tempo, fez golos por Bergwijn (13 minutos) e Aurier (45), e o 2-1 era lisonjeiro para os Wolves (Doherty, 27). Na segunda parte foi tudo diferente, com os endiabrados Diogo Jota e Raúl Jiménez a destroçarem por completo a defesa londrina.

Este magnífico Wolverhampton chega a março no sexto lugar do campeonato.