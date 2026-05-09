Depois do empate diante do Everton, o Manchester City voltou aos triunfos, ao bater em casa o Brentford por 3-0.

Proibido de voltar a tropeçar, sob pena de tornar mais fácil a missão do Arsenal na luta pelo título, os citizens só desbloquearam o jogo na segunda parte.

Com Matheus Nunes e Bernardo Silva de início - Rúben Dias, recuperado de lesão, ficou no banco - foi Doku, importantíssimo no jogo anterior em Liverpool com um bis, a desbloquear o marcador aos 60 minutos.

Aos 75 minutos, num lance confuso, Haaland fez o 2-0 e deu conforto à equipa de Pep Guardiola, que fechou o resultado já em tempo de compensação por intermédio de Marmoush.

Com este resultado, o Manchester City segue a dois pontos do líder Arsenal, ainda com três jornadas pela frente na Premier League.