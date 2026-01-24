Após duas derrotas seguidas - Manchester United na Premier League e Bodo/Glimt na Champions - o Manhcester City voltou aos triunfos, ao bater em casa o Wolverhampton por 2-0.

Matheus Nunes e Bernardo Silva foram titulares nos cityzens, enquanto José Sá e o luso-inglês Mateus Mané (Rodrigo Gomes entrou na segunda parte) alinharam de início no «lanterna vermelha» da Premier League.

A equipa de Pep Guardiola desbloqueou o jogo aos 6 minutos, numa cabeçada certeira de Marmoush, que desviou com a ponta da bota direita para a baliza após excelente cruzamento de Matheus Nunes.

Em cima do intervalo foi a vez de Bernardo Silva servir Semenyo. O ex-Bournemouth recebeu a bola do internacional português, ajeitou-a para o pé esquerdo e atirou colocado para o 2-0 que se manteve até ao apito final e que deixa o Man City, à condição, isolado no segundo lugar com mais três pontos do que o Aston Villa e menos quatro do que o líder Arsenal, que neste domingo defronta em casa o Manchester United.

À mesma hora, o Fulham de Marco Silva venceu (com reviravolta) o Brighton & Hove Albion. A jogar em casa, a equipa londrina foi para o intervalo a perder por 1-0 (Yasin Ayari inaugurou o marcador aos 28m), mas deu a volta na etapa complementar.

Chukwueze, que tinha sido lançado no jogo pouco antes, empatou ao minuto 72 e Harry Wilson, já em tempo de compensação, desencadeou a festa em Craven Cottage, dando ao Fulham três pontos que deixam a equipa de Marco Silva muito perto dos lugares de acesso às competições europeias.

Destaque ainda para o empate entre Burnley e Tottenham a dois golos. Com Florentino a titular (Palhinha desfalcou os Spurs por lesão), o Burnley chegou a estar a vencer por 2-1, mas consentiu o empate em cima do minuto 90, quando o defesa Cristian Romero fez o 2-2 final num cabeceamento espetacular.

Com este resultado, o Burnley segue no 19.º lugar da Liga inglesa, agora com 17 pontos, menos dez do que o Tottenham.