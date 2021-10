O Arsenal garantiu os três pontos na deslocação ao reduto do Leicester (0-2), em encontro referente à 10.ª jornada da Premier League.



Com Nuno Tavares no onze, a equipa de Mikel Arteta chegou ao triunfo graças a golos de Gabriel (5m) e Smith-Rowe (18m).



Já perto do intervalo, Ramsdale destacou-se com uma dupla intervenção extraordinária, impedindo o golo do Leicester.



Com este resultado, o Arsenal salta para o quinto lugar da tabela classificativa da Premier League, à condição. O Leicester está na 10.ª posição.