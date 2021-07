O Wolverhampton deu esta segunda-feira o pontapé de saída na pré-época, agora sob o comando técnico de Bruno Lage, antigo treinador do Benfica.



Jogadores como Pedro Neto, Daniel Podence ou Raúl Jiménez apresentaram-se ao trabalho no Sir Jack Hayward Training Ground, o centro de estágios do Wolverhampton, ao contrário dos reforços (como Francisco Trincão) e dos internacionais como os portugueses Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves e João Moutinho.



O grupo reduziu trabalho no ginásio do centro de estágio antes do primeiro treino às ordens de Bruno Lage. Os restantes elementos da nova equipa técnica ainda não foram anunciados.

