Depois de na quinta-feira ter perdido por 2-1 na deslocação a casa do Arsenal, o Wolverhampton voltou a perder neste domingo em Londres, agora na visita ao terreno do West Ham por 1-0.

Com quatro portugueses no onze inicial (e mais dois a entrarem na segunda parte), a equipa de Bruno Lage sofreu o único golo do jogo aos 59 minutos, quando Soucek fez o 1-0 depois de uma falha de marcação dos Wolves numa jogada que começou num lançamento de linha lateral para os Hammers.

A tarde ficou marcada por várias mensagens de apoio a Yarmolenko, avançado ucraniano do West Ham que não foi a jogo por estar perturbado com a situação dramática vivida pelos compatriotas na Ucrânia, que está a ser atacada pela Rússia desde há vários dias.

Na fachada do estádio foi colocada uma mensagem gigante dirigida ao jogador e ao povo ucraniano e lá dentro também foram mostrada várias tarjas de apoio. A camisola de Yarmolenko também foi mostrada antes do apito inicial.