Com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares (Rúben Dias entrou nos descontos para queimar tempo), o Manchester City venceu ao cair do pano o Fulham de Marco Silva (2-1), num jogo em que o campeão inglês esteve em inferioridade numérica durante mais de uma hora devido à expulsão de Cancelo.

Erling Haaland, a regressar de uma lesão no pé, iniciou o jogo no banco, mas entrou na segunda parte para dar a vitória aos citizens na conversão de um penálti aos minuto 90+5.

O lugar do norueguês foi ocupado de início pelo argentino Julián Álvarez, que inaugurou o marcador aos 17 minutos.

Pouco depois, aos 26m, Cancelo derrubou Harry Wilson pelas costas e o árbitro apontou para a marca dos 11 metros e expulsou o internacional português.

Andreas Pereira bateu Ederson e o Fulham, com João Palhinha sempre em campo, discutiu a partida até bem perto do apito final.

Haaland foi a jogo aos 64 minutos e pouco depois teve um golo anulado por fora de jogo, mas atirou ao contar aos 90+5m.

Negligente, Antonee Robinson derrubou Kevin De Bruyne na grande-área e o árbitro assinalou um penálti indiscutível que o norueguês não desperdiçou para dar aos Citizens a liderança da Premier League com mais um ponto do que o Arsenal, que neste domingo tem dérbi londrino com o Chelsea.