O Tottenham de José Mourinho viu travada uma série de cinco vitórias, três delas para a Premier League, ao perder o dérbi londrino com o Arsenal por 2-1.

A jogar fora de casa, o Spurs até foram a primeira equipa a marcar. Lamela, que minutos antes substituíra o lesionado Son, assinou um golo fabuloso através de um pontapé de letra aos 33 minutos.

A vantagem da equipa de José Mourinho contrariava a tendência de domínio do Arsenal. Com Cédric a titular, os Gunners acertaram no poste por Smith-Rowe ainda com 0-0 e o internacional português também acertou no ferro antes do golo do empate de Odegaard nos instantes finais da primeira parte.

O momento-chave da tarde haveria de surgir pouco depois da hora de jogo. Lacazette recebeu a bola em posição privilegiada, falhou o remate, mas acabou atingido (?) por Davinson Sánchez. O árbitro apontou para a marca dos onze metros e Lacazette atirou para a reviravolta da equipa de Arteta.

Aos 76 minutos, Lamela desceu definitivamente do céu ao inferno e foi expulso por acumulação de amarelos. Apesar de estar em desvantagem numérica, o Tottenham não desistiu de procurar o empate e Harry Kane esteve perto dele na marcação de um livre, já depois de ter visto um golo ser anulado por fora de jogo.

Com este resultado, o Arsenal chega aos 41 pontos, mantendo o 10.º lugar. Já a equipa de Jose Mourinho falha a ultrapassava ao Everton no sexto lugar.