Quarenta e um anos depois, o Wolverhampton voltou a derrotar o Arsenal em casa da equipa londrina e o fim da malapata dos lobos frente aos Gunners teve selo de qualidade português, com Pedro Neto e Daniel Podence a marcarem os golos da vitória da equipa de Nuno Espírito Santo (que até nunca tinha perdido no Emirates desde que está em Inglaterra) por 2-1.

O jogo começou com um susto enorme, com Raúl Jiménez a ficar inanimado após um choque de cabeças com David Luiz. O avançado mexicano esteve dez minutos a ser assistido no relvado e daí saiu diretamente para um hospital.

Para o lugar do antigo jogador do Benfica entrou o ex-FC Porto Fábio Silva, que elevou para seis o número de portugueses em campo (Patrício, Nélson Semedo, Moutinho, Podence e Neto). E aos 27 minutos Pedro Neto inaugurou o marcador para os visitantes. Dendoncker atirou de cabeça à barra e o extremo formado no Sp. Braga apareceu de rompante para a recarga bem-sucedida.

Três minutos foi o tempo que durou a primeira das vantagens dos Wolves: Willian levantou para a área e Gabriel Magalhães empatou num cabeceamento.

Só que o Wolverhampton recuperou a dianteira ainda na primeira parte. Aos 42 minutos, Neto rematou para defesa incompleta de Leno e, rápido, Podence trabalhou bem na sobra e atirou para o 2-1.

O Wolverhampton terminou a primeira parte com mais posse de bola do que o Arsenal e na segunda lutou para segurar a vantagem. O Arsenal carregou em busca do empate, mas esbarrou na desinspiração dos homens da frente e na disciplina dos visitantes, que solidificaram o meio-campo com a entrada de Rúben Neves para o lugar de Daniel Podence aos 69 minutos.

Com este resultado, o Wolverhampton chega aos 17 pontos na Liga inglesa e é sexto classificado logo atrás do Southampton, que tem os mesmos pontos. O Arsenal ocupa o 14.º posto e tem mais derrotas (5) do que vitórias (4).