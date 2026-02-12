Vítor Pereira em negociações com o Nottingham Forest
Português foi identificado como o preferido para substituir Sean Dyche
Português foi identificado como o preferido para substituir Sean Dyche
Vítor Pereira está em negociações com o Nottingham Forest para ser o sucessor de Sean Dyche e assumir o comando técnico da equipa.
A notícia foi avançada pelo The Athletic, e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.
Vítor Pereira é um treinador que Evangelos Marinakis conhece bem, da época em que treinou o Olympiakos (onde conquistou o título de campeão e a Taça da Grécia).
Nesse sentido, Vítor Pereira é considerado o homem certo para levar o Nottingham Forest para terrenos bem mais tranquilos, numa altura em que a equipa está uma posição acima da linha de água.
O Nottingham, recorde-se, somou quatro derrotas consecutivas na Premier League entre dezembro e janeiro, tendo também sido eliminado da Taçade Inglaterra frente ao Wrexham a 9 de janeiro.
Já na época passada, Vítor Pereira foi contratado pelo Wolverhampton para dar a curva no trajeto, numa altura em que os Wolves eram 19.º e penúltimos classificados , a cinco pontos dos lugares de permanência.