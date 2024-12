Esta segunda-feira, o Manchester City anunciou que um adepto faleceu no dérbi frente ao Manchester United.

O Manchester City está ciente da trágica notícia de que um de nossos adeptos faleceu após um incidente médico na partida de ontem (domingo). Os pensamentos de todos no clube estão com a sua família e amigos neste momento incrivelmente difícil», pode ler-se no comunicado oficial.

Segundo o Manchester Evening News, o momento ocorreu por volta das 16h10, cerca de 20 minutos antes do apito inicial, com o adepto em questão a desmaiar perto de uma das entradas do Estádio Etihad. Na sequência ainda foi realizada reanimação cardiorrespiratória e o mesmo foi levado numa ambulância, mas acabou por se confirmar o óbito.

Manchester City are aware of the tragic news that one of our supporters passed away following a medical incident at yesterday's match.



The thoughts of everyone at the Club are with their family and friends at this incredibly difficult time.