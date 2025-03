O Manchester City confirmou esta segunda-feira a lesão de Erling Haaland no tornozelo esquerdo.

O avançado dos citizens saiu lesionado no jogo dos quartos de final da Taça de Inglaterra, frente ao Bournemouth, depois de um lance duro com Lewis Cook. Após o jogo, deixou estádio de muletas e com pé protegido

«Erling passou por testes iniciais em Manchester, na manhã desta segunda-feira, e agora irá ter uma consulta especializada para confirmar a extensão total da lesão. A avaliação continua em andamento para determinar um prognóstico completo», pode ler-se no comunicado oficial.

Segundo o clube, há expectativa que o norueguês volte antes do final da temporada e que jogue no Mundial de Clubes, mas não há data de regresso esperada.

No próximo domingo, dia 6 de abril, o Manchester City recebe o Manchester United de Ruben Amorim, na 31.ª jornada da Premier League. Apesar dos resultados menos positivos da equipa de Pep Guardiola (quinto lugar), Haaland leva um total de 30 golos e quatro assistências em 40 jogos.