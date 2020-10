A quatro dias de receber o FC Porto para a Liga dos Campeões, o Manchester City não falhou e venceu o Arsenal por 1-0 para a Premier League. O jogo foi decidido por Raheem Sterling, aos 23 minutos, numa recarga feita com competência na área dos gunners.



Pep Guardiola apstou em três portugueses no onze inicial: João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva. O lateral começou na esquerda, passou pelo meio-campo e acabou na direita, tudo isto na sua presença oficial pelo City esta época.

Outro estreante foi Kun Aguero. O avançado não jogava desde junho e fez 63 minutos. Mais uma arma para lançar contra o FC Porto, certamente. De fora ficou o belga Kevin de Bruyne, que voltou lesionado da seleção e juntou-se a Gabriel Jesus no departamento médico.

Depois de uma primeira parte movimentada e com um City melhor, apesar de duas sérias ameaças do Arsenal perto do intervalo paradas por Ederson, a segunda parte foi mais desinteressante. Sem fazer um grande jogo, o City foi mais sólido e Guardiola derrotou o seu antigo adjunto, Mikel Arteta. Veja a CLASSIFICAÇÃO DA PREMIER LEAGUE atualizada.



FICHA DE JOGO:

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, João Cancelo, Rodri, Phil Foden (Fernandinho, 89), Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Raheem Sterling e Sergio Aguero (Gundogan, 64).

ARSENAL: Bernd Leno; Hector Bellerin, Gabriel Magalhães, David Luiz, Kieran Tierney, Dani Ceballos, Granit Xhaka (Thomas Partey, 83), Bukayo Saka, Willian (Lacazette, 69), Nicolas Pépé (Eddie Nketiah, 83) e Pierre Aubameyang.

VÍDEO: o golo decisivo de Sterling