Bernardo Silva, internacional português que está de saída do Manchester City, deu uma última entrevista aos órgãos sociais dos «cityzens», enquanto jogador do clube inglês.

O médio, que passou nove anos ao serviço do Manchester City, afirma que a distância da família foi um dos principais motivos para sair do clube e reforça que sai um jogador diferente do que quando entrou, levando o clube no coração.

«Para mim é uma oportunidade de ir para mais perto da minha família. Há 12 anos que tenho estado longe e queria estar mais perto deles. E também quero um novo desafio. Ainda que goste do clube e do tempo que cá passei, sinto que é o momento certo para ter um novo desafio», assume.

«Eu mudei imenso, mas estou orgulhoso da minha evolução. Nove anos é muito tempo. Quando cheguei de Portugal, era adepto do Benfica, mas agora posso dizer que o que sinto por este clube é muito forte. Vou torcer pelo Man. City para o resto da minha vida», acrescenta.

O médio de 31 anos recorda os bons momentos que viveu no clube, principalmente a conquista da Liga dos Campeões. Além disso, destaca a importância de ex-colegas, como David Silva e Kevin de Bruyne, jogadores que leva como referências dos tempos que passou em Manchester.

«(O melhor jogo no City) acho que tem de ser a meia-final contra o Real Madrid em casa. Esse jogo foi muito importante e eu tive a sorte de marcar os dois primeiros golos», refere.

«Quando cheguei ao Man. City, o David (Silva) era uma grande referência para mim. Ele era um ídolo e continua a ser (…) já o Kevin de Bruyne é provavelmente o melhor jogador que este clube já viu. Agora é a altura dos jovens brilharem. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade de ficar mais perto da minha família», assegura Bernardo Silva.

O jogador formado no Benfica aproveita ainda para deixar rasgados elogios a Pep Guardiola e lembrar os tempos em que foi «encostado», ainda pelas águias, devido à sua fraca e pequena estatura.

«Pep (Guardiola) já era uma inspiração para mim muito antes de vir para o Manchester City, quando ele ainda treinava o Barcelona com todos aqueles jogadores pequeninos.», atira.

«Quando eu estava na formação do Benfica não jogava muito tempo porque eles achavam que eu não era grande o suficiente nem forte o suficiente. Olhar para aquela equipa do Pep (Barcelona) fazia-me pensar que também conseguia fazê-lo, que também era possível», acrescenta.

Recorde-se que Bernardo Silva está de saída do Manchester City, nove anos depois da chegada ao clube inglês. Ao todo, o médio português conquistou 18 títulos ao serviço dos «cityzens».