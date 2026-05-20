Bernardo Silva e o adeus ao Man. City: «É o momento certo para um novo desafio»
Internacional português prepara-se para terminar a ligação de nove temporadas com os «cityzens»
Internacional português prepara-se para terminar a ligação de nove temporadas com os «cityzens»
Bernardo Silva, internacional português que está de saída do Manchester City, deu uma última entrevista aos órgãos sociais dos «cityzens», enquanto jogador do clube inglês.
O médio, que passou nove anos ao serviço do Manchester City, afirma que a distância da família foi um dos principais motivos para sair do clube e reforça que sai um jogador diferente do que quando entrou, levando o clube no coração.
«Para mim é uma oportunidade de ir para mais perto da minha família. Há 12 anos que tenho estado longe e queria estar mais perto deles. E também quero um novo desafio. Ainda que goste do clube e do tempo que cá passei, sinto que é o momento certo para ter um novo desafio», assume.
«Eu mudei imenso, mas estou orgulhoso da minha evolução. Nove anos é muito tempo. Quando cheguei de Portugal, era adepto do Benfica, mas agora posso dizer que o que sinto por este clube é muito forte. Vou torcer pelo Man. City para o resto da minha vida», acrescenta.
O médio de 31 anos recorda os bons momentos que viveu no clube, principalmente a conquista da Liga dos Campeões. Além disso, destaca a importância de ex-colegas, como David Silva e Kevin de Bruyne, jogadores que leva como referências dos tempos que passou em Manchester.
«(O melhor jogo no City) acho que tem de ser a meia-final contra o Real Madrid em casa. Esse jogo foi muito importante e eu tive a sorte de marcar os dois primeiros golos», refere.
«Quando cheguei ao Man. City, o David (Silva) era uma grande referência para mim. Ele era um ídolo e continua a ser (…) já o Kevin de Bruyne é provavelmente o melhor jogador que este clube já viu. Agora é a altura dos jovens brilharem. Para mim, pessoalmente, é uma oportunidade de ficar mais perto da minha família», assegura Bernardo Silva.
O jogador formado no Benfica aproveita ainda para deixar rasgados elogios a Pep Guardiola e lembrar os tempos em que foi «encostado», ainda pelas águias, devido à sua fraca e pequena estatura.
«Pep (Guardiola) já era uma inspiração para mim muito antes de vir para o Manchester City, quando ele ainda treinava o Barcelona com todos aqueles jogadores pequeninos.», atira.
«Quando eu estava na formação do Benfica não jogava muito tempo porque eles achavam que eu não era grande o suficiente nem forte o suficiente. Olhar para aquela equipa do Pep (Barcelona) fazia-me pensar que também conseguia fazê-lo, que também era possível», acrescenta.
Recorde-se que Bernardo Silva está de saída do Manchester City, nove anos depois da chegada ao clube inglês. Ao todo, o médio português conquistou 18 títulos ao serviço dos «cityzens».