Bernardo Silva, médio do Manchester City, comenta, na flash interview da DAZN, o triunfo frente ao Fulham, por 5-4, num jogo em que Erling Haaland chegou aos 100 golos na Premier League:

Vitória num jogo caótico

«O mais importante foi conseguido, que são os três pontos, num campo muito difícil, ainda que fosse de evitar este sofrimento nos últimos dez minutos, que foram quase 20 com o tempo de compensação. Com uma vantagem de 5-1, não podemos permitir ao Fulham chegar ao 5-4. De qualquer das formas, estamos muito felizes por uma vitória muito importante num campo em que é sempre difícil jogar.»

«Acaba por ser um bocado frustrante a forma como sofremos os golos. Temos de melhorar a forma como gerimos estes momentos. Já nos aconteceu contra o Leeds, em que estávamos a ganhar por 2-0, podíamos estar a ganhar por três ou quatro, e acabámos por ter de marcar um golo nos descontos para ganhar o jogo. Sabemos que temos uma equipa jovem, mas temos de melhorar muito nestes momentos.»

Contas da temporada

«Numa altura da época em que ninguém ganha títulos, mas pode-se perdê-los, tentamos estar sempre o mais próximo do primeiro lugar. O Arsenal tem um jogo a menos, mas estamos a dois pontos. Queremos chegar aos últimos dois, três meses da época a lutar, porque sabemos o que podemos fazer nessa fase.»

Haaland chegou aos 100 golos na Premier League

«É um jogador com umas capacidades físicas completamente diferentes. É muito difícil encontrar um jogador que na parte mental não se importe de participar pouco no jogo, porque ele não precisa de tocar muito na bola. Se tocar uma ou duas vezes e for para fazer golos, ele fica feliz no final do jogo. Isso não é fácil de encontrar. Depois, é um jogador que, quando os defesas lhe dão meio metro, ou às vezes até ele começando um metro atrás deles, é muito difícil pará-lo, principalmente em campo aberto. Tem sido um jogador fundamental para nós. Esperemos que continue por muitos anos e ainda bem que atingiu essa marca hoje.»