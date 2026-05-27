Bernardo Silva revelou que tentou trazer João Neves para o Manchester City antes de este rumar ao PSG.

Em entrevista à DAZN, o internacional português que está de saída dos «cityzens», afirmou ter, em conjunto com Rúben Dias, avisado o emblema de Manchester para contratar o médio, quando ainda era jogador do Benfica.

«Sabíamos que ele (João Neves) estava perto de fechar com o PSG e eu e o Rúben começámos a ligar para o City a dizer para não o perderem», revelou Bernardo Silva. Apesar da insistência dos dois internacionais portugueses, Bernardo diz que o Machester City não deu seguimento à ideia e acabou por deixar fugir o jogador, detalhando: «Na altura, o City tinha outras prioridades porque a nível de meio-campo tínhamos muitos jogadores e acabaram por não avançar. Acho que eles hoje em dia estão um bocadinho arrependidos, depois de verem…»

O médio de 31 anos deixou ainda elogios ao companheiro de seleção: «Nós já conhecíamos o João e também já treinávamos com ele. Já víamos o que é que ele era, porque é um jogador que não engana.»

João Neves acabou então por rumar ao PSG no verão de 2024, tendo vencido a Liga dos Campeões na primeira época ao serviço dos parisienses.