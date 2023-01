O Manchester City garantiu o segundo triunfo em quatro dias sobre o Chelsea, desta vez uma goleada para a Taça de Inglaterra (4-0), depois de uma vitória tangencial em Londres para a Premier League (0-1), na passada quinta-feira.

Os «blues» não conseguem disfarçar a ansiedade provocada por uma clara crise de resultados. Desde o desaire frente ao Brighton (4-1), a 29 de outubro de 2022, a equipa de Graham Potter entrou numa espiral negativa e não consegue recuperar.

O Chelsea atravessa um ciclo de nove jogos com seis derrotas, um empate e apenas duas vitórias.

Com Bernardo Silva no onze, os «citizens» desenharam o triunfo numa primeira parte arrasadora, com um recital iniciado por Mahrez, que contou com um desvio ligeiro de Gallagher na sequência de um livre direto cobrado de forma exemplar (24m).

A equipa visitante até tinha ameaçado discutir o jogo, mas foi-se abaixo e continuou a cavar o seu próprio fosso. Ainda antes da meia-hora, Havertz desviou claramente a bola com a mão no interior da área. O campeão mundial Julián Álvarez agradeceu e assinou o 2-0.

Ainda antes do intervalo, com um excelente lance coletivo, o Manchester City marcou o terceiro. Rodri abriu para Mahrez na direita, este dominou com classe e serviu Kyle Walker, o lateral cruzou rasteiro e Phil Foden finalizou.

O Chelsea melhorou ligeiramente na etapa complementar, mas a equipa de Pep Guardiola nunca abdicou do ataque, manteve fases de pressão alta e chegou à goleada após uma grande penalidade cometida por Koulibaly sobre Phil Foden. Ryan Mahrez cobrou o castigo máximo e bisou no encontro (85m).

O Man. City, que teve Bernardo Silva como titular e João Cancelo como suplente utilizado - entrou ao minuto 59, avança para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.