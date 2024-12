Com sinais de estar a afugentar a crise, depois da vitória frente ao Nottingham Forest (3-0), o Manchester City voltou a perder pontos este sábado, desta vez com um empate em casa do Crystal Palace, por 2-2.

Na 15.ª jornada da Premier League, a equipa de Pep Guardiola entrou em campo com apenas uma vitória nos últimos oito jogos! O campeão inglês entrou com três portugueses de início, Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva, mas viu-se a perder logo aos quatro minutos, golo de Daniel Muñoz.

À meia hora de jogo, os citizens responderam, com Matheus Nunes a cruzar perfeitamente para a cabeça de Erling Haaland. O norueguês agradeceu e fez o golo do empate.

Na segunda parte, o Crystal Palace voltou a entrar melhor e Lacroix fez o 2-1. Num canto, Hughes cruzou tenso para a área e o defesa francês encostou, com Kyle Walker a ficar mal na fotografia.

Mas a equipa de Manchester não se deu por derrotada e voltou a empatar. Bernardo Silva encontra Rico Lewis livre e o mesmo só tem de encostar. No entanto, o inglês foi de herói para vilão em menos de dois minutos. Num lance na área adversária, o lateral fez falta sobre o adversário e recebeu a segunda cartolina amarela.

Com este resultado o Manchester City está em quarto lugar, com 27 pontos. O Crystal Palace está em 16.º, com 13.

Mateus Fernandes perde na visita ao Aston Villa

Nooutro jogo da tarde, o Southampton de Mateus Fernandes perdeu pela margem mínima no terreno do Aston Villa.

O colombiano Jhon Durán marcou o golo solitário da partida e deu os três pontos à equipa de Unai Emery.

O português Mateus Fernandes foi titular e jogou todo o encontro.

Relativamente à tabela, o Aston Villa subiu à condição ao quinto lugar, com 25 pontos, e fica à espera dos resultados dos rivais. O Southampton está em último, com cinco pontos.

Seis golos e Brentford vence Newcastle

Por fim, o Brentford recebeu e bateu o Newcastle, por 4-2. Mbeumo (8m), Wissa (28m), Collins (56m) e Schade (90m) marcaram os golos da equipa da casa.

Isak (11m) e Barnes (32m) ainda empataram na primeira parte, mas não conseguiram evitar a derrota.

Deste modo, o Brentford está em sexto lugar, com 23 pontos. O Newcastle é 12.º, com 20.