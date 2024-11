Pesadelo para o Manchester City e Pep Guardiola! Este sábado, os citizens somaram a quarta derrota consecutiva, ao perderem em casa do Brighton, por 2-1, na 11.ª jornada da Premier League.

Depois da goleada frente ao Sporting (4-1), a equipa de Pep Guardiola não reagiu e voltou a perder. Apesar de uma entrada mais forte, com um golo de Erling Haaland aos 23 minutos, os minutos finais do encontro foram cruéis.

Aos 78 minutos, João Pedro, que já tinha tentado em várias ocasiões, tomou gosto ao pé e rematou. Cinco minutos depois, foi a vez de O’Riley marcar e operar a reviravolta, com assistência do brasileiro João Pedro.

O português Matheus Nunes foi titular. Bernardo Silva entrou aos 72 minutos.

Já perto do apito final, e com os nervos à flor da pele, Haaland entrou em conflito com Van Hecke e os ânimos exaltaram-se.

Os citizens vivem uma má fase, com quatro derrotas consecutivas - 2-1 frente ao Tottenham na Taça da Liga, 2-1 frente ao Bournemouth na Premier League e 4-1 frente ao Sporting na Liga dos Campeões.

Na era de Pep Guardiola, esta é a primeira vez que o clube sofre quatro derrotas seguidas. A última vez que o clube vivenciou um momento tão negativo foi em agosto de 2006, na altura com Stuart Pearce no comando.

Com este resultado, o Man. City perde oportunidade de assaltar a liderança e fica-se pelo segundo lugar, com 23 pontos. O Brighton subiu ao quarto, com 19.