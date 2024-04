Bernardo Silva admitiu que a eliminação da Liga dos Campeões, aos pés do Real Madrid na passada quarta-feira, foi «muito frustrante».

Em declarações após o triunfo do Manchester City por 1-0 diante do Chelsea, onde o próprio camisola 20 marcou o único golo do encontro, destacou a importância de poder lutar por mais um título, com a camisola dos «citizens».

«Estou muito feliz, porque conseguimos um lugar na final da Taça de Inglaterra. É mais uma oportunidade para poder conquistar um troféu para o Manchester City, a equipa merece depois do que aconteceu esta semana», começou por referir, aos meios de comunicação do clube.

«Foi bom chegar a Wembley e dar aos adeptos uma alegria. A forma como fomos eliminados pelo Real Madrid, na Liga dos Campeões, foi muito frustrante, mas temos de aceitar, isto é futebol. O mais importante conseguimos concretizar e agora vamos lutar para vencer a Taça de Inglaterra», afirmou o internacional português.