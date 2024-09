Está confirmado o pior cenário para Rodri, que vai ficar fora dos relvados até ao fim da temporada.

A notícia foi dada por Pep Guardiola, na conferência de imprensa desta sexta-feira, depois do internacional espanhol ter sofrido uma rotura dos ligamentos, no jogo com o Arsenal. Em declarações aos jornalistas, o técnico dos «citizens» confessou que substituir o jogador é praticamente impossível, mas aponta ao «trabalho coletivo» para colmatar a sua ausência.

Veja aqui as declarações de Pep Guardiola sobre Rodri: