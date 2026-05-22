Pep Guardiola prepara-se para dizer adeus ao Manchester City, terminando assim a ligação de dez anos com o clube inglês.

Na antevisão ao duelo com o Aston Villa, o técnico dos cityzens afirma que é altura de se afastar do mundo do futebol e descansar, sendo que não tem «planos» para treinar nos próximos tempos. Guardiola fala ainda sobre o discurso que teve com os jogadores na manhã desta sexta-feira, apelidando-o de «desastre», face ao nervosismo que sentiu.

«Estou muito satisfeito. Não tenho as palavras certas, neste momento, mas foi a experiência da minha vida. Agora vou descansar. Não tenho planos para treinar durante algum tempo, caso contrário não estaria aqui. Tenho de me afastar», refere.

«Informei os jogadores esta manhã. O discurso foi um desastre, estava muito nervoso... mais do que nunca. Dez anos é muito tempo e acho que o clube precisa de um novo treinador, uma nova energia e os jogadores incríveis que estão no plantel, para começar um novo capítulo. Quero despedir-me da forma correta no domingo», acrescenta.

Além do anúncio da despedida, o Manchester City revelou também que a bancada norte do Etihad Stadium vai passar a chamar-se «The Guardiola Stand», algo que deixou o técnico espanhol «sem palavras».

«Ligaram-me esta manhã a dizer que o clube tinha tomado essa decisão (bancada com o nome de Guardiola). Não tenho palavras. Gosto de sentir que a minha energia vai ficar aqui para sempre», confessa.

Assista aqui às declarações de Guardiola: